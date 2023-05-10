Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев во все времена преданно служил родному народу

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев во все времена преданно служил родному народу.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подчеркнув, что в период Советского Азербайджана – в 1969-82 годах он вывел Азербайджан с самых последних на самые передовые позиции, глава государства сказал: «Именно в те годы сформировался промышленный и экономический потенциал независимого Азербайджана. Кадры, подготовленные именно в те годы, и сегодня работают в независимом Азербайджане, обеспечивая наше общее развитие».