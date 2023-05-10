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Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане представители всех народов живут как одна семья

Политика Материалы 10 мая 2023 12:24 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане представители всех народов живут как одна семья

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обеспечиваются все свободы. Азербайджан – демократическая страна. В Азербайджане люди живут свободно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Представители всех народов, всех конфессий живут в Азербайджане как одна семья. Это тоже пример для всего мира, и это отмечаю не только я, но и многие, то есть непосредственно занимающиеся данным вопросом эксперты, политики, государственные деятели, руководители международных организаций. Эта уникальная атмосфера сегодня усиливает нашу страну», - добавил глава государства.

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