Президент Ильхам Алиев: Трагедии азербайджанского народа начались после ухода Гейдара Алиева из политической власти в 1987 году

БАКУ /Trend/ - В 1982-87 годах Гейдар Алиев, будучи членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и первым заместителем председателя Советского правительства, постоянно проявлял внимание и заботу об Азербайджане. Именно благодаря этому вниманию и заботе Азербайджан успешно развивался и в те годы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметив, что трагедии азербайджанского народа начались после ухода Гейдара Алиева из политической власти, глава государства сказал: «Не прошло и двух недель после его отставки в 1987 году, как армянские националисты и их покровители в советских правящих кругах подняли вопрос о выводе тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджана и передаче его в состав Армении, и с того дня начались трагедии азербайджанского народа. Нет сомнений, что если бы Гейдар Алиев оставался во власти, то армянские националисты никогда бы не посмели прибегнуть к этим грязным деяниям».