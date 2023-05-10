Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:31)
БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как сообщает в среду Trend, представители общественности страны приходят в Аллею почетного захоронения в Баку, чтобы посетить могилу общенационального лидера и выразить свое глубокое уважение и почтение его памяти.
Среди них ветераны Отечественной войны Азербайджана, военнослужащие, представители государственных организаций, деятелей науки и культуры, ветераны войны и труда.
Многочисленные посетители Аллеи почетного захоронения возлагают букеты цветов на могилу общенационального лидера.
ФОТО - Заур Мустафаев