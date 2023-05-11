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Азербайджанская армия уничтожает военную инфраструктуру Армении на Зодском направлении (ВИДЕО)

Политика Материалы 11 мая 2023 16:46 (UTC +04:00)
Азербайджанская армия уничтожает военную инфраструктуру Армении на Зодском направлении (ВИДЕО)

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БАКУ/Trend/ - Опубликованы кадры уничтожения военной инфраструктуры Армении азербайджанской армией на Зодском направлении.

Согласно информации, предоставленной министерством обороны Азербайджанской Республики, вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении, ведя интенсивный огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии, намеренно совершили провокацию, в результате которой военнослужащий Азербайджанской Армии был тяжело ранен. Несмотря на то, что армянскую сторону предупреждали о том, чтобы с ее стороны были прекращены провокации и намеренные обострения ситуации, с утра 11 мая вооруженные силы Армении еще больше обострили ситуацию, обстреляв позиции Азербайджанской Армии из минометов, в результате провокаций погиб азербайджанский военнослужащий.

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