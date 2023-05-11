Джейхун Байрамов принял нового посла Индии

БАКУ /Trend/ - 11 мая 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Республики Индия в стране Шридхараном Мадхусудхананом.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве иностранных дел, Джейхун Байрамов принял копию верительных грамот посла и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Индией, происходящих в регионе процессах.

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