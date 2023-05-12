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Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 100-летия Гейдара Алиева (Обновлено)

Политика Материалы 12 мая 2023 10:37 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:27 )

БАКУ /Trend/ - Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль Панчеев направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева.

Как передает Trend, письма Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева адресовали также глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов, глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов.

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