Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 100-летия Гейдара Алиева (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль Панчеев направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева.

Как передает Trend, письма Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева адресовали также глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов, глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов.

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