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Изменены условия выдачи разрешений на проживание иностранцев в Азербайджане

Политика Материалы 16 мая 2023 17:19 (UTC +04:00)
Изменены условия выдачи разрешений на проживание иностранцев в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - Изменены условия выдачи разрешений на проживание иностранцев в Азербайджане.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в подписанном 16 мая указе Президента Ильхама Алиева об утверждении изменений в Миграционный кодекс Азербайджана.

Изменения охватывают случаи, при которых иностранцам и лицам без гражданства выдаются разрешения на временное проживание на территории Азербайджанской Республики, а также случаи, предусматривающие продление срока действия этого разрешения.

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

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