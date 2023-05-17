Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)

Политика Материалы 17 мая 2023 11:04 (UTC +04:00)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит международная конференция "Усиление Африки и продвижение многосторонности в век глобальных вызовов: роль Движения неприсоединения"..

Как сообщает в среду Trend, конференция проводится при совместной организации Центра анализа международных отношений и министерства иностранных дел Азербайджана.

Конференция посвящена Дню Африки, который отмечается ежегодно 25 мая. Целью конференции является объединение политиков и экспертов из стран Африки и стран-членов Движения неприсоединения для обсуждения стратегий усиления Африки и продвижения мультилатерализма в глобальных геополитических условиях.

В мероприятии принимают участие представители мозговых центров и внешнеполитических ведомств из стран-членов Движения неприсоединения, представители дипломатического корпуса и правительства Азербайджана, а также местные эксперты.

В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
В Баку проходит конференция, посвященная роли Движения неприсоединения в век глобальных вызовов (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости