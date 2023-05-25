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В Азербайджане завершается процесс составления и уточнения списка избирателей

Политика Материалы 25 мая 2023 16:09 (UTC +04:00)
В Азербайджане завершается процесс составления и уточнения списка избирателей

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БАКУ /Trend/ - Завершается процесс составления и уточнения списка избирателей по стране.

Об этом Trend сообщили в четверг в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Было отмечено, что в связи с этим завтра состоится заседание ЦИК.

Напомним, что процесс составления единого списка избирателей начался в январе.

Отметим, что в соответствии с требованиями Избирательного кодекса список избирателей должен утверждаться ежегодно до 30 мая по форме, установленной ЦИК, и размещаться на соответствующем сайте структуры.

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