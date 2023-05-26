Утвержден состав Наблюдательного совета "Службы восстановления, строительства и управления № 2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".
Как сообщает в пятницу Trend, в распоряжении говорится, что утвердается следующий состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе":
Председатель Наблюдательного совета
Масим Мамедов - специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район
Члены Наблюдательного совета
Эльнур Алиев - первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
Сарван Джафаров - заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики
Намиг Гумметов - первый заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по архитектуре и градостроительству
Азада Гусейнова - заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики.