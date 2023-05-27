Турция и Азербайджан - братские страны с общей историей, культурой, языком и верой - Фуат Октай

В Анкаре, столице Турции, состоялся прием, посвященный Дню независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая, а также Дню Вооруженных сил Азербайджана, передает Trend. Мероприятие было посещено вице-президентом Турции Фуатом Октаем, начальником Генштаба Вооруженных сил Турции Яшаром Гюлером, послом Азербайджана в Турции Рашадом Мамедовым и представителями иностранных дипломатических миссий.

В своей речи на мероприятии Фуат Октай подчеркнул, что Турция придает большое значение усилиям по устранению последствий долголетней оккупации территорий Азербайджана и восстановлению нормальной жизни в регионе.

Он выразил стремление Турции стереть следы многолетней оккупации и вернуть региону славные времена его истории. Фуат Октай также подчеркнул важность отношений с Азербайджаном и отметил, что Турция и Азербайджан являются братскими странами с общей историей, культурой, языком и верой.

Фуат Октай выразил благодарность Азербайджану за поддержку во время землетрясения, которое произошло в Турции в феврале, и отметил проект "Азербайджанский квартал", фундамент которого был заложен в Кахраманмараше.

Фуат Октай отметил, что сотрудничество между Баку и Анкарой продолжает развиваться в различных областях.

Он добавил, что реализованные Азербайджаном и Турцией крупные проекты внесли весомый вклад в укрепление стабильности региона. В числе таких проектов он назвал нефтепровод «Баку-Тбилиси-Джейхан», газопровод «Баку-Тбилиси-Эрзурум», железную дорогу «Баку-Тбилиси-Карс» и газопровод TANAP.

Фуат Октай выразил уверенность, что Турция и Азербайджан и впредь будут развивать всестороннее сотрудничество на основе принципа «Два государства, один народ».