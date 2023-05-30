C нетерпением жду продолжения в Молдове дискуссий по нормализации армяно-азербайджанских отношений - Шарль Мишель

БАКУ /Trend/ - C нетерпением жду продолжения дискуссий по нормализации армяно-азербайджанских отношений с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кишиневе.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал Президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Важно подтвердить уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга и продвинуться в делимитации границ, а также снизить риски в приграничных районах", - отметил он.

Очередная встреча лидеров Азербайджана и Армении запланирована на 1 июня в Молдове с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца на полях предстоящего саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Ранее, 14 мая, в Брюсселе состоялась встреча президента Ильхама Алиева, премьер-министра Никола Пашиняна и президента Шарля Мишеля.