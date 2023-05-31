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Президент Ильхам Алиев: Если все пойдет по графику, то до конца года азербайджанский газ сможет достигнуть Венгрии и Сербии

Политика Материалы 31 мая 2023 14:04 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Если все пойдет по графику, то до конца года азербайджанский газ сможет достигнуть Венгрии и Сербии

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БАКУ/Trend/ - Среди важных событий прошлого года я бы хотел отметить ввод в эксплуатацию газового интерконнектора Греция-Болгария, по которому Азербайджан стал поставлять газ также и в Болгарию.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 11-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.

«Мы сейчас рассматриваем возможности и, я уверен, что скоро начнем поставлять газ через Болгарию и в соседние страны. И Румыния уже практически является частью формата нашего сотрудничества. Если все пойдет по графику , и строительство всех интерконнекторов будет реализовано своевременно, то до конца года наш газ сможет достигнуть уже Венгрии и Сербии, что расширит географию наших поставок газа.

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