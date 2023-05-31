Президент Ильхам Алиев: Сегодня энергетическую безопасность невозможно обеспечить на желаемом уровне без поставок природного газа

БАКУ/Trend/ - Мы знаем, что в связи с переходом к зеленой энергетике некоторые международные финансовые институты прекратили финансирование проектов, связанные с ископаемым топливом. Но я думаю, что нужно оценивать все вопросы с точки зрения реальности. Сегодня очевидно, что энергетическую безопасность невозможно обеспечить на желаемом уровне без поставок природного газа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 11-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.

Глава государства отметил, что подписанные Азербайджаном соглашения и меморандумы предполагают выработку 25 гигаватт «зеленой» энергии. «Вероятность того, что меморандумы станут соглашениями высока. Но если даже половина из них будет реализована, то это будет более чем достаточно», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.