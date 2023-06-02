Утверждены изменения в штатную численность сотрудников МВД Азербайджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в "Предельную штатную численность сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Внутренних войск и гражданских служащих, принятых на работу в систему министерства внутренних дел Азербайджанской Республики".

Как сообщает в пятницу Trend, в соответствии с распоряжением утверждены изменения в "Предельную штатную численность сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Внутренних войск и гражданских служащих, принятых на работу в систему министерства внутренних дел Азербайджанской Республики".