Глава МИД Азербайджана поздравил новоназначенного турецкого коллегу

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил своего турецкого коллегу Хакана Фидана с назначением на пост главы МИД Турции.

Как передает Trend, соответствующая публикация размещена на странице Д.Байрамова в Twitter.

"Искренне поздравляю Хакана Фидана, назначенного новым министром иностранных дел Турции, желаю ему успехов на этом почетном посту! Уверен, что отношения братства и союзничества между Азербайджаном и Турцией будут еще больше укрепляться", - подчеркнул Д.Байрамов.