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Глава МИД Азербайджана поздравил новоназначенного турецкого коллегу

Политика Материалы 4 июня 2023 01:18 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана поздравил новоназначенного турецкого коллегу

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил своего турецкого коллегу Хакана Фидана с назначением на пост главы МИД Турции.

Как передает Trend, соответствующая публикация размещена на странице Д.Байрамова в Twitter.

"Искренне поздравляю Хакана Фидана, назначенного новым министром иностранных дел Турции, желаю ему успехов на этом почетном посту! Уверен, что отношения братства и союзничества между Азербайджаном и Турцией будут еще больше укрепляться", - подчеркнул Д.Байрамов.

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