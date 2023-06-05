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Тойво Клаар посетит Азербайджан на этой неделе

Политика Материалы 5 июня 2023 20:27 (UTC +04:00)
Тойво Клаар посетит Азербайджан на этой неделе

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Ожидается, что специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар посетит Азербайджан на этой неделе, сообщил Trend в понедельник пресс-секретарь специального представителя ЕС Анри Дюкен.

Ранее сегодня была распространена информация, что Клаар отправился с визитом в Ереван.

“Целью визита является продолжение последних встреч на высшем уровне ЕС - как в Брюсселе 14 мая, так и в Кишиневе 1 июня”, - сказал Дюкен.

1 июня на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева, премьер-министра Никола Пашиняна с участием президента Эммануэля Макрона, канцлера Олафа Шольца и президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

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