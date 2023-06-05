Генерал-губернатор Канады поздравила Президента Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости

БАКУ /Trend/ - Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон направила письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Ваше превосходительство!

От имени всех канадцев поздравляю Вас и граждан Вашей страны с национальным праздником Азербайджанской Республики – Днем независимости.

Канада довольна укреплением связей с Азербайджаном, 30-летие установления дипломатических отношений с которым мы отмечаем. Наше партнерство опирается на общие ценности, в том числе долгосрочный мир и стабильность на Южном Кавказе, а также связи между народами, налаженные активной азербайджано-канадской общиной.

Наши позитивные двусторонние связи становятся еще прочнее благодаря совместным усилиям, направленным на решение таких важных вопросов, как расширение полномочий женщин, глобальная безопасность и охрана окружающей среды. Канада готова к дальнейшему развитию отношений с Азербайджаном, а также приложению совместных усилий во имя лучшего будущего для наших граждан.

По случаю этого праздника желаю Вам и народу Азербайджана благополучия и процветания.

С уважением,

Мэри Саймон

Генерал-губернатор Канады", - говорится в письме.

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