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Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане (ФОТО)

Политика Материалы 7 июня 2023 17:39 (UTC +04:00)
Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с министром обороны Венгерской Республики Кристофом Салаи-Бобровнички посетила Н-скую воинскую часть, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Делегации, прибывшей в Н-скую воинскую часть, был представлен подробный брифинг о боевом пути воинской части и процессе подготовки личного состава.

Гости ознакомились с условиями, созданными для военнослужащих, имеющимися в арсенале оружием и боевой техникой, а также понаблюдали за показательными выступлениями в учебном центре воинской части.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане (ФОТО)
Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане (ФОТО)
Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане (ФОТО)
Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане (ФОТО)
Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане (ФОТО)
Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане (ФОТО)
Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане (ФОТО)
Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане (ФОТО)
Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане (ФОТО)
Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане (ФОТО)
Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане (ФОТО)
Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане (ФОТО)
Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане (ФОТО)
Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане (ФОТО)
Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане (ФОТО)
Министр обороны Венгрии побывал в Н-ской воинской части в Азербайджане (ФОТО)
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