Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Цель осушения Ираном озера Урмия – вытеснение азербайджанцев – Мамедрза Хейат

Политика Материалы 7 июня 2023 20:55 (UTC +04:00)
Цель осушения Ираном озера Урмия – вытеснение азербайджанцев – Мамедрза Хейат

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоялся "круглый стол" на тему "Вопрос Южного Азербайджана в региональной и международной плоскости".

Как сообщает в среду Trend, в ходе встречи представители азербайджанского экспертного и академического сообщества, руководитель Тебризского института исследований (TEBAREN), преподаватель Анкарского университета, ученый-тюрколог Мамедрза Хейат обсудили вопрос Южного Азербайджана в контексте азербайджано-турецких отношений, проблемы родного языка и высыхания озера Урмия в Южном Азербайджане.

Кроме того, обсуждалось освещение этих вопросов на региональном и международном уровнях.

Мамедрза Хейат отметил, что вопрос Южного Азербайджана является "красной линией" для Азербайджана.

Говоря об осушении Ираном озера Урмия, он сказал, что это стало стало политическим вопросом, и целью является вытеснение азербайджанцев.

"Осушение озера Урмия также создает серьезные экологические проблемы. Если это продолжится, то районы вокруг озера станут непригодны для жизни", - добавил он.

Цель осушения Ираном озера Урмия – вытеснение азербайджанцев – Мамедрза Хейат
Цель осушения Ираном озера Урмия – вытеснение азербайджанцев – Мамедрза Хейат
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости