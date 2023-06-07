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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии

Политика Материалы 7 июня 2023 21:40 (UTC +04:00)
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии

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БАКУ /Trend/ - 7 июня с 13:35 до 19:45 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Ходжавендского и Шушинского районов, сообщает Trend со ссылкой на миобороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей Армии в направлении Агдамского, Ходжавендского и Шушинского районов.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, работы были немедленно остановлены.

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