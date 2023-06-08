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В Карабах вернулись его истинные хозяева - экс-министр Боснии и Герцеговины (Эксклюзив)

Политика Материалы 8 июня 2023 17:27 (UTC +04:00)
В Карабах вернулись его истинные хозяева - экс-министр Боснии и Герцеговины (Эксклюзив)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Тот факт, что Азербайджан так быстро возрождает Карабах, является показателем того, какой вклад он внесет в регион в будущем.

Об этом Trend сказал в четверг бывший министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия.

"Сейчас время для установления мира в регионе. Проведение встреч между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном очень важно. На этих встречах обсуждаются многие вопросы и один из них заключается в мирном сосуществовании двух народов. В Азербайджане на протяжении столетий представители разных народов и религий живут вместе в мире и уважении", - сказал он.

Златко Лагумджия отметил, что уже в третий раз посетил Карабах.

"Каждый раз, когда я приезжаю, я вижу развитие, быстрое строительство, которое происходит здесь, и я поражен. Тот факт, что Азербайджан так быстро возрождает Карабах, является показателем того, какой вклад он внесет в регион в будущем", - добавил он.

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