В Карабах вернулись его истинные хозяева - экс-министр Боснии и Герцеговины (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что Азербайджан так быстро возрождает Карабах, является показателем того, какой вклад он внесет в регион в будущем.

Об этом Trend сказал в четверг бывший министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия.

"Сейчас время для установления мира в регионе. Проведение встреч между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном очень важно. На этих встречах обсуждаются многие вопросы и один из них заключается в мирном сосуществовании двух народов. В Азербайджане на протяжении столетий представители разных народов и религий живут вместе в мире и уважении", - сказал он.

Златко Лагумджия отметил, что уже в третий раз посетил Карабах.

"Каждый раз, когда я приезжаю, я вижу развитие, быстрое строительство, которое происходит здесь, и я поражен. Тот факт, что Азербайджан так быстро возрождает Карабах, является показателем того, какой вклад он внесет в регион в будущем", - добавил он.