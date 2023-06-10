МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи со взрывом на заводе в Алмадаге

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи с погибшими в результате взрыва на заводе в Алмадаге, сообщает в субботу Trend.

"Крайне опечалены известием о взрыве на заводе в Алмадаге. Да упокоит Всевышний души погибших в результате этого трагического происшествия, желаем исцеления раненым, выражаем солидарность с нашими турецкими братьями", - говорится в публикации в Twitter-аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана.

Напомним, что сегодня произошел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ, расположенном в Алмадаге в Турции. Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в результате взрыва погибли 5 работников завода.