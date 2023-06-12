Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 июня Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл в нашу страну с государственным визитом.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.