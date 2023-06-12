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Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 12 июня 2023 21:25 (UTC +04:00)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 12 июня Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл в нашу страну с государственным визитом.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)
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