В Азербайджане меняются правила в связи с эксплуатацией объектов строительства

БАКУ /Trend/ - Эксплуатация объектов строительства, построенных до 1 июня текущего года, будет регулироваться новым правилом.

Как сообщает Trend, это отражено в поправке в закон "Об утверждении, вступлении в силу и правовом регулировании в связи с Градостроительным и строительным кодексом Азербайджанской Республики", утвержденной сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

В соответствии с законом, в случаях и порядке, установленных органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти, допускается эксплуатация объектов строительства, строительство которых не было осуществлено в соответствии с требованиями Кодекса, но чье заключение о соответствии требованиям надежности и безопасности представлено до 1 июня 2023 года. Заказчиком вносится плата за услуги, установленные органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти в сфере градостроительной и строительной деятельности в связи с выдачей разрешения на эксплуатацию указанных объектов строительства. Размер и случаи применения платы устанавливаются органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.