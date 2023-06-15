ГПС Азербайджана о состоянии военнослужащего, получившего ранение в результате обстрела ППП "Лачин" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела с территории Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, несший службу на ППП "Лачин". Ответным огнём огневая точка противника была подавлена, боевая обстановка находится под контролем наших подразделений, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГПС Азербайджана.

"Раненому военнослужащему оказана первая медицинская помощь, угрозы для его жизни нет.

Вся ответственность за эту провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.