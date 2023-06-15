Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с очередной вооруженной провокацией Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Военные провокации Армении против Азербайджана, противоречащие нормам международного гуманитарного права и представляющие угрозу миру в регионе, все еще продолжаются.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой.

"Обстрел государственного погранично-пропускного пункта "Лачин" с территории Армении 15 июня 2023 года в 08:45, в результате которого был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана, несший здесь службу, является очередным наглядным доказательством того, что Армения не заинтересована в мире.

Погранично-пропускной пункт "Лачин", установленный 23 апреля 2023 года на азербайджано-армянской границе на реке Хакари в Лачинском районе, обеспечивает безопасный переход армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана и проезд транспортных средств.

Обстрел этого погранично-пропускного пункта, используемого в гуманитарных целях, должен рассматриваться как посягательство на мирный процесс в регионе и территориальную целостность Азербайджанского государства, а также как угроза жизни и здоровью военнослужащих, выполняющих там свой служебный долг, и гражданского населения, пользующегося этим ППП.

Как уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики решительно осуждаю эту военную провокацию, являющуюся грубым нарушением международного права и международного гуманитарного права, и призываю международные организации, институты Омбудсмена и национальные правозащитные организации, осуществляющие деятельность в области прав человека, проявить твердую позицию в отношении предотвращения подобных действий Армении, создающих угрозу обеспечению мира и развития в регионе", - отмечается в заявлении.