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Глава МИД Турции поделился публикацией по случаю 15 июня - Дня национального спасения Азербайджана

Политика Материалы 15 июня 2023 13:58 (UTC +04:00)
Глава МИД Турции поделился публикацией по случаю 15 июня - Дня национального спасения Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поделился в своем Twitter-аккаунте публикацией по случаю 15 июня - Дня национального спасения Азербайджана.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"Сегодня и День национального спасения Азербайджана, и годовщина "Шушинской декларации", еще больше закрепляющая естественный союз между нами. Поздравляем!

И в печали, и радости мы вместе с нашими азербайджанскими братьями-азербайджанцами. Мы - одна нация, два государства".

Отметим, что 15 июня в Азербайджане отмечается как День национального спасения.

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