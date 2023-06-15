Глава МИД Турции поделился публикацией по случаю 15 июня - Дня национального спасения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поделился в своем Twitter-аккаунте публикацией по случаю 15 июня - Дня национального спасения Азербайджана.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"Сегодня и День национального спасения Азербайджана, и годовщина "Шушинской декларации", еще больше закрепляющая естественный союз между нами. Поздравляем!

И в печали, и радости мы вместе с нашими азербайджанскими братьями-азербайджанцами. Мы - одна нация, два государства".

Отметим, что 15 июня в Азербайджане отмечается как День национального спасения.