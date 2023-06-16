Требуем от Армении воздерживаться от шагов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана - МИД

БАКУ /Trend/ - Требуем от Армении, озвучивающей необоснованные заявления, отказаться от совершения провокаций, ответственно и конструктивно подойти к переговорам по мирному соглашению и вопросу открытия коммуникаций в регионе, соблюдать обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления, включая полный вывод армянских сил с территорий Азербайджана, воздерживаться от шагов против территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Об этом сказали в пятницу Trend в МИД Азербайджана.

"16 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что открытие Азербайджаном пункта пропуска в Лачине якобы создало "напряженную гуманитарную ситуацию", что Азербайджан якобы "препятствует обеспечению армянских жителей товарами повседневного спроса и медицинскими продуктами", "проводит политику этнической чистки", "осуществляет провокации на приграничных территориях". Мы категорически отвергаем данные абсурдные утверждения премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - говорится в сообщении.