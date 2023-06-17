Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Кубу (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 15-16 июня состоялся визит делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым в Гавану (Куба).

Как сообщили в субботу Trend в МИД Азербайджана, в ходе визита Рзаев провел встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Парилья, заместителем министра иностранных дел Анаянси Родригесом Камехо и первым заместителем министра внешней торговли и иностранных инвестиций Аной Тереситой Гонсалес Фрага. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества на многосторонних платформах, в том числе в рамках ООН, Движения неприсоединения и "Группы-77", а также возможности партнерства между двумя странами в области содействия международному развитию.

Была подчеркнута важность координированных действий между Азербайджаном как председателем Движения неприсоединения и Кубой как действующим председателем "Группы 77", что послужит защите интересов членов обоих международных учреждений.

В рамках визита 16 июня для послов островных государств Карибского бассейна, аккредитованных на Кубе, состоялась презентация касательно председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и политике содействия международному развитию.

Делегация Азербайджана проинформировала участников о глобальном призыве к поддержке постпандемического восстановления малых островных государств, объявленном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, состоявшегося 2 марта 2023 года в Баку.

Как первый донор в рамках данного призыва, Азербайджан предусматривает оказание помощи таким государствам в размере 1 миллиона долларов США.

Основное внимание было уделено важности консультаций относительно потребностей островных государств в постпандемический период. Далее мероприятие продолжилось интерактивными дискуссиями на соответствующую тему.