Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 июня в Тбилиси состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, а Грузии - первый заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.

Сначала делегация прибыла в парк Гейдара Алиева в Тбилиси, посетила установленный в парке памятник великому лидеру, возложила венки и цветы. Делегация также посетила памятник, установленный в память о людях, погибших за территориальную целостность и независимость Грузии на площади Героев, и возложила к нему цветы.

В ходе встречи были рассмотрены текущие отношения между двумя странами, обсуждены возможности расширения сотрудничества в политической, социально-экономической, гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес. Была отмечена важность деятельности Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Грузией с точки зрения развития экономических отношений, вклада азербайджано-грузинского сотрудничества в регионе, а также подчеркнута важность трехстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия.

Халаф Халафов проинформировал собеседника о новых реалиях в регионе после 44-дневной Отечественной войны, усилиях и шагах Азербайджана по реализации мирной повестки в регионе Южного Кавказа. В этом контексте были особо отмечены инициативы руководства и правительства Грузии. Также были доведены до внимания восстановительно-строительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, проекты, реализуемые в направлении возвращения населения в родные края, а также проводимые Азербайджаном шаги по реинтеграции армянского населения Карабаха и подрывные действия Армении в связи с этим.

Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия коснулся важности взаимного сотрудничества между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии, высоко оценил деятельность посольств обеих стран.

В ходе встречи была подчеркнута важность дальнейшего укрепления дружественных и добрососедских отношений стратегического характера между Азербайджаном и Грузией.