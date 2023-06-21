Разжигание ненависти и нетерпимость в Армении осуществляются на государственном уровне - МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Армении разжигание ненависти и нетерпимость осуществляются на государственном уровне.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал сегодня в Twitter пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что от Армении не исходит никаких инициатив по прекращению разжигания ненависти.

"Комиссия Совета Европы по борьбе с расизмом и нетерпимостью опубликовала отчет о недостаточных мерах по борьбе с ненавистью и дискриминацией в Армении.

От Армении не исходит никаких инициатив по прекращению разжигания ненависти. Часто происходит злоупотребление ссылкой на "армянскую идентичность" для разжигания нетерпимости, ненависти в речи и действиях, и нет исчерпывающих правовых положений, касающихся борьбы с дискриминацией. Это еще раз доказывает, что в Армении разжигание ненависти и нетерпимость осуществляются на государственном уровне", - говорится в пукликации.