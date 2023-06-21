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Чешские депутаты посетили Агдам (ФОТО)

Политика Материалы 21 июня 2023 18:23 (UTC +04:00)
Чешские депутаты посетили Агдам (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Руководитель чешско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы в Палате депутатов парламента Чешской Республики Ян Кубик и член Палаты депутатов Михал Ратиборски ознакомились с последствиями армянского вандализма в освобожденном от оккупации Агдаме, а также проводимыми там строительно-восстановительными работами. Их сопровождал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, член рабочей группы по межпарламентским связям с Чехией Алиаббас Салахзаде.

Как сообщили в среду Trend в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, чешской делегации была предоставлена подробная информация о военных преступлениях, совершенных Арменией на азербайджанских землях за 30-летний период оккупации. Было отмечено, что до армянской оккупации Агдам был одним из крупнейших, развитых городов не только Карабахского региона страны, но и всей республики. После оккупации Агдама 23 июля 1993 года армянские вандалы разграбили, разрушили и сожгли дома, школы и всю инфраструктуру. Кладбища, исторические и культурные памятники в Агдаме также подверглись вандализму.

Членам делегации, посетившим агдамскую Джума-мечеть было сообщено, что в период оккупации армяне не полностью разрушили мечеть, так как использовали ее минареты в военных целях. Кроме того, армянские вандалы держали скот в агдамской Джума-мечети, тем самым демонстрируя свою ненависть к азербайджанцам и всему мусульманскому миру. Было отмечено, что после освобождения города Агдама от оккупации в Джума-мечети Фондом Гейдара Алиева были начаты восстановительные работы.

Чешские депутаты побывали также на центральной улице города Агдам, в Аллее шехидов. Затем в офисе специального представительства Президента им была предоставлена подробная информация о строительных работах, которые будут проводиться в рамках генерального плана города Агдам. Делегация также ознакомилась с Агдамским конференц-центром.

Чешские депутаты посетили Агдам (ФОТО)
Чешские депутаты посетили Агдам (ФОТО)
Чешские депутаты посетили Агдам (ФОТО)
Чешские депутаты посетили Агдам (ФОТО)
Чешские депутаты посетили Агдам (ФОТО)
Чешские депутаты посетили Агдам (ФОТО)
Чешские депутаты посетили Агдам (ФОТО)
Чешские депутаты посетили Агдам (ФОТО)
Чешские депутаты посетили Агдам (ФОТО)
Чешские депутаты посетили Агдам (ФОТО)
Чешские депутаты посетили Агдам (ФОТО)
Чешские депутаты посетили Агдам (ФОТО)
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