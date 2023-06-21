Чешские депутаты посетили Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководитель чешско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы в Палате депутатов парламента Чешской Республики Ян Кубик и член Палаты депутатов Михал Ратиборски ознакомились с последствиями армянского вандализма в освобожденном от оккупации Агдаме, а также проводимыми там строительно-восстановительными работами. Их сопровождал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, член рабочей группы по межпарламентским связям с Чехией Алиаббас Салахзаде.

Как сообщили в среду Trend в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, чешской делегации была предоставлена подробная информация о военных преступлениях, совершенных Арменией на азербайджанских землях за 30-летний период оккупации. Было отмечено, что до армянской оккупации Агдам был одним из крупнейших, развитых городов не только Карабахского региона страны, но и всей республики. После оккупации Агдама 23 июля 1993 года армянские вандалы разграбили, разрушили и сожгли дома, школы и всю инфраструктуру. Кладбища, исторические и культурные памятники в Агдаме также подверглись вандализму.

Членам делегации, посетившим агдамскую Джума-мечеть было сообщено, что в период оккупации армяне не полностью разрушили мечеть, так как использовали ее минареты в военных целях. Кроме того, армянские вандалы держали скот в агдамской Джума-мечети, тем самым демонстрируя свою ненависть к азербайджанцам и всему мусульманскому миру. Было отмечено, что после освобождения города Агдама от оккупации в Джума-мечети Фондом Гейдара Алиева были начаты восстановительные работы.

Чешские депутаты побывали также на центральной улице города Агдам, в Аллее шехидов. Затем в офисе специального представительства Президента им была предоставлена подробная информация о строительных работах, которые будут проводиться в рамках генерального плана города Агдам. Делегация также ознакомилась с Агдамским конференц-центром.