Министр иностранных дел Великобритании поблагодарил Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли поблагодарил министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном Украине.

Как сообщает в четверг Trend, об этом глава МИД Великобритании написал в Twitter.

Поблагодарив Азербайджан за помощь, оказанную Украине Клеверли также отметил, что Великобритания поддерживает процветание, мир и безопасность на Южном Кавказе, и что между Азербайджаном и Арменией может быть достигнуто историческое мирное соглашение.