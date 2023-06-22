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Министр иностранных дел Великобритании поблагодарил Азербайджан

Политика Материалы 22 июня 2023 12:39 (UTC +04:00)
Министр иностранных дел Великобритании поблагодарил Азербайджан

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли поблагодарил министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном Украине.

Как сообщает в четверг Trend, об этом глава МИД Великобритании написал в Twitter.

Поблагодарив Азербайджан за помощь, оказанную Украине Клеверли также отметил, что Великобритания поддерживает процветание, мир и безопасность на Южном Кавказе, и что между Азербайджаном и Арменией может быть достигнуто историческое мирное соглашение.

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