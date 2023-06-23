Представители омбудсмена посетили место временного содержания в Гедабейском районном отделе полиции

БАКУ /Trend/ - В рамках деятельности Национального превентивного механизма Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана члены Национальной превентивной группы посетили место временного содержания (МВС) в отделе полиции Гедабейского района.

Об этом Trend сообщили в пятницу в Аппарате омбудсмена.

Было отмечено, что во время посещения в конфиденциальном порядке были приняты лица, содержащиеся в изоляторе, в том числе пять человек, задержанных и арестованных в административном порядке во время инцидента в районном селе Сёюдлю, были выслушаны обращения каждого из них. Принятые лица сказали, что не имеют жалоб на обращение с ними, обеспечение питанием, условия содержания, и поблагодарили омбудсмена за то, что вопрос обеспечения их прав находится в центре внимания. Задержанным были разъяснены их права, каждому была предоставлена юридическая консультация по их обращениям в связи с судебными решениями в их отношении.

В рамках посещения на месте были изучены условия содержания – состояние камер, условия для личной гигиены и санитарии, медицинское обслуживание, вопросы обеспечения питанием.

По итогам посещения была проведена встреча с руководством МВС, даны соответствующие рекомендации на основе национального и международного законодательства.