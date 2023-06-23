Президент Ильхам Алиев: Мы сорвали коварные планы Армении и ее зарубежных покровителей

БАКУ /Trend/ - Мы готовились ко Второй Карабахской войне и не скрывали этого.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Напомнив сделанные им заявления в период оккупации о том, что «если переговоры останутся безрезультатными, то для освобождения наших исторических земель мы применим силу», глава государства отметил: «К сожалению, некоторые пренебрежительно отнеслись к моим словам. Армения и ее зарубежные покровители считали, что навсегда оставят наши земли под оккупацией. Мы сорвали их коварные планы. Мы подготовились к войне, мы нанесли врагу такой сокрушительный удар, что он до сих пор не может оправиться».