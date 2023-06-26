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В штаб-квартире НАТО отметили День Вооруженных сил Азербайджана

Политика Материалы 26 июня 2023 13:21 (UTC +04:00)
В штаб-квартире НАТО отметили День Вооруженных сил Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - По случаю 105-летия создания Вооруженных сил Азербайджана и 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, представительством Азербайджана при НАТО были организованы официальный прием и фотовыставка в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Как сообщили в понедельник Trend в представительстве Азербайджана при НАТО, в мероприятии приняли участие помощники генерального секретаря НАТО, послы стран-членов и партнеров НАТО при альянсе, военные представители, члены дипломатического корпуса, члены международного штаба НАТО и международного военного штаба, высокопоставленные должностные лица Верховного Генерального штаба союзных сил НАТО в Европе (SHAPE), а также Агентства НАТО по поддержке и снабжению.

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