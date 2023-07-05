Макрону не хватает искренности, которая есть у Президента Ильхама Алиева - Элла Токораги

БАКУ /Trend/ - Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече и его мнение были искренними. Президент Франции Эммануэль Макрон не обладает такой искренностью.

Об этом в среду Trend сообщила представитель Таити Элла Токораги.

"Прежде всего, спасибо за приглашение в Азербайджан. Это мой первый визит сюда, и нас очень хорошо приняли. Колониальную политику Франции и ее горькие реалии, о которых упомянул во время выступления Президент Ильхам Алиев, я сегодня ощущаю в своей стране. 2 июля 1966 года Франция впервые испытала свое первое ядерное оружие на Таити. На сегодняшний день проведено 193 испытания. Представьте, к каким проблемам они привели в моей стране. Сегодня мы потеряли счет больным детям. Наш народ сталкивается с различными видами рака. Вот к каким катастрофам приводит колониальная политика Франции", - добавила она.

Отметим, что в Бакинском конгресс-центре проходит министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения. Встреча пройдет с 5 по 6 июля.