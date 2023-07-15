Турция и Азербайджан и впредь будут сообща действовать против предателей - посол

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан и впредь будут сообща действовать против предателей.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил сегодня посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи во время выступления на памятном мероприятии по случаю празднования Дня демократии и национального единства, отмечаемому в Турции ежегодно 15 июля.

"Семь лет назад во время предотвращения попытки госпереворота в Турции, рядом с нашим флагом развевался флаг Азербайджана, так же как потом, во время 44-дневной Отечественной войны флаги наших стран развевались вместе. Это было еще одним доказательством того, насколько связаны два братских народа", - добавил посол.

Багчи отметил, что Турция всегда будет глубоко чтить память 251 шехида, погибшего 7 лет назад - 15 июля 2016 года.

"Организация FETÖ по-прежнему продолжает свою деятельность в глобальном масштабе и постоянно пытается реализовать свои коварные планы против мира", - подчеркнул посол.

Напомним, что с момента попытки военного переворота в Турции прошло 7 лет. 15 июля 2016 года к процессу попытки государственного переворота с использованием 35 самолетов, 37 вертолетов, 246 единиц бронетехники, в том числе 74 танков и около 4 тысяч единиц легкого оружия было вовлечено около 9 тысяч военнослужащих. В ходе противостояния в ночь с 15 на 16 июля погибли более двухсот человек - гражданские лица, полицейские, солдаты, из них 150 - в Анкаре, 99 - в Стамбуле и 2 - в Мугле.

Предотвращение попытки государственного переворота, подготовленной Фетуллахом Гюленом и его сторонниками, полностью разоблачило террористическую организацию в Турции, которая на протяжении многих лет была связана с государственными структурами.

В память о погибших в результате попытки переворота мирных жителях 26 июля 2016 года Босфорский мост был переименован в "Мост мучеников 15 июля".

16 июля 2017 года в честь первой годовщины предотвращения попытки государственного переворота 15 июля в Анкаре был открыт Памятник шехидам 15 июля.

Во время предотвращения попытки государственного переворота 2016 года Азербайджан всячески поддерживал Турцию. Президент Ильхам Алиев, выразивший большую обеспокоенность с первых минут события, открыто выразил поддержку турецкому государству и легитимной власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Братский народ Турции всегда высоко ценил правую и решительную позицию Азербайджана.