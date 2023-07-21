Президент Ильхам Алиев: Армения сейчас постепенно становится зоной соперничества, что может привести к серьезным проблемам

ШУША/Trend/ - Армения сейчас постепенно становится зоной соперничества, что может привести к серьёзным проблемам. И в ситуацию активно вмешиваются не только русские и американцы, но и другие страны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

«Думаю, что у армянского правительства нет чёткой внешнеполитической стратегии. Она у них была до Второй Карабахской войны. Сейчас же мы видим, что у них её нет, что может создать серьёзные проблемы им же», - добавил глава государства.