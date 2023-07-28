Катастрофа на горизонте: экономика Германии и ультраправая угроза

БАКУ /Trend/ - Экономика Германии впадет в период длительной рецессии, так как в стране наблюдается уменьшение производства, а признаков подъема даже не предвидится.

Об этом сказал глава Торгово-промышленной палаты Германии Петер Адриан.

"Германия и ее экономика находятся в рецессии. Мы — одна из немногих стран в Европе, чей объем производства снова ниже докоронавирусного уровня", - отметил он.

По его словам, на рынке царит атмосфера нежелания вкладывать куда-либо свои средства. Однако необходимо понять, что период пандемии коронавируса уже закончился, поэтому необходимо наращивать объемы производства.

Он добавил, что сейчас экономика Германии стремительно идет в минус. При этом можно будет считать за счастье, если по итогам года будет хотя бы мизерный экономический рост.

"Кроме того, до сих пор бюрократические препятствия доставляют много проблем немецким компаниям, из-за чего приходится много времени тратить на различные уведомления и документы. При этом упускается драгоценное время, которое могло быть потрачено на работу над новыми решениями и концепциями в бизнесе", - сказал Адриан.

Несмотря на системное решение проблемы в экономике Германии, премьер-министр (канцлер) Олаф Шольц не намерен активно заниматься разрешением кризиса.

На протяжении десятилетий Германия служила локомотивом для всего Европейского союза (ЕС), благодаря своей сильной экономике и огромному промышленному сектору.

Сейчас Олаф Шольц даже не обращает внимания на оценки и расчеты экспертов, говоря, что "у этих людей недостаточно знаний об экономике".

В то время как Германия движется к рецессии, экономика страны страдает от нехватки рабочей силы, проблем в сфере энергетики и налоговом секторе.

Хотя Германия остается самой богатой страной ЕС на бумаге, по реальным темпам развития экономики она отстает от Франции, Испании и даже Греции. Из-за роста затрат около 1/3 немецких компаний и предприятий предпочитают инвестировать за границу, в то время как 96 процентов семейных компаний считают, что в стране уже начались процессы деиндустриализации.

Правительство Шольца сотрясают внутренние конфликты и разногласия. Например, "зеленые" требуют реформы систем отопления, Партия свободных демократов Германии категорически против этого и предлагает пойти на определенные уступки. Министр экономики требует предоставления субсидий на электроэнергию для предприятий, а Министерство финансов считает это требование абсурдным и недопустимым.

Однако Олаф Шольц, несмотря на глубокие сомнения большинства экспертов и аналитиков, обещает масштабное экономическое развитие, как это было в 1950-х годах.

Самая большая проблема, с которой сталкивается Германия - это проблема занятости. Причина вовсе не в том, что около 5 миллионов рабочих выйдут на пенсию в ближайшие месяцы: им нужны рабочие, чтобы выполнить обещание правительства просто увеличить использование возобновляемых источников энергии за счет установки миллионов солнечных панелей на крышах домов. Эксперты предлагают даже значительно увеличить число детских садов, чтобы родители могли вернуться к работе, а также отменить налог, удерживаемый с зарплаты пенсионеров, изменив возможности выхода на пенсию в 63 года, тем самым увеличив количество работающих пенсионеров.

Хотя Олаф Шольц пытается решить проблему с привлечением рабочей силы, состоящей из мигрантов, при этом необходимо увеличить количество рабочих мест за счет внутренних возможностей.

Если данная ситуация в экономике Германии будет продолжаться, то этой осенью она может достигнуть критической отметки, что увеличит число сторонников радикальных правых политических организаций в стране.

Давайте рассмотрим ситуацию несколько подробнее.

Многие крупные компании, ставшие основой экономики Германии, начали перемещать свои производственные мощности в США, Канаду, Мексику и Юго-Восточную Азию.

Например, один из столпов экономики и промышленности Германии на протяжении 150 лет - химический гигант BASF заявил, что инвестирует около 10 миллиардов евро в создание новых производственных мощностей в Китае, считая ситуацию в стране удовлетворительной.

BASF закрыл завод по производству удобрений в Людвигсхафене, оставив 2 600 человек без работы.

"В прошлом году мы понесли убытки в размере 130 миллионов евро. С течением времени мы все больше беспокоимся о внутреннем рынке. Возможности получения дохода в стране стремительно сокращаются", - сказал исполнительный директор концерна Мартин Брудермюллер.

Из-за высоких затрат на электроэнергию, нехватки рабочей силы и пессимистичных экономических перспектив на будущее, многие предприятия, от гигантских корпораций, таких как Siemens или Volkswagen, до небольших компаний, рассматривают возможность переноса производства в Америку или Азию.

Экономический спад также серьезно повлиял на непромышленную сферу. Например, в Германии в июне, где обычно создаются новые рабочие места, на этот раз число безработных увеличилось на 200 тысяч человек.

Хотя среднестатистический уровень безработицы в стране пока составляет 5,7 процента, аналитики говорят, что в ближайшее время эта цифра начнет стремительно расти.

Сокращаются и иностранные инвестиции в экономику Германии. Так, в настоящее время общий объем инвестиций находится на самом низком уровне с 2013 года.

Крупные компании страны медленно переходят на новые, инновационные технологии и отстают от своих конкурентов.

Сегодня стоимость корпорации Tesla в США в 3 раза превышает стоимость всей автомобильной промышленности Германии.

В области искусственного интеллекта Германия также не добилась серьезных успехов. Согласно статистике, только 4 из 100 наиболее цитируемых научных статей об искусственном интеллекте в прошлом году были немецкими. Интересно, что 95 из этих 100 статей приходится на две сверхдержавы (США - 68 статей, Китай - 27 статей).

Еще одним фактором, свидетельствующим о кризисной ситуации, является сравнительный анализ уровня роста экономики США и Германии за последние 15 лет. Так, если с 2008 года экономика США выросла на 76 процентов (до 25,5 триллионов долларов), то экономика Германии выросла всего на 19 процентов (до 4,1 триллиона долларов).

Другое сравнение можно провести между общей экономикой США и стран Еврозоны.

Если в 2008 году экономические силы США и стран Еврозоны были равны, то в настоящее время экономика США примерно в 2 раза больше, чем экономика Еврозоны.

В таких условиях Германия должна принимать в среднем 1,5 миллиона мигрантов в год, чтобы остановить кризис в своей экономике и решить проблемы с рабочей силой.

Именно по этой причине официальный Берлин в последние месяцы смягчил строгие иммиграционные правила, уменьшив количество бюрократических барьеров, с которыми сталкиваются желающие получить гражданство.

Однако большой миграционный поток в страну создает серьезные проблемы в обществе, усиливая расизм, ксенофобию, исламофобию, правый радикализм и национализм.

Обострение социально-экономических проблем, особенно с подъемом интереса в последние месяцы к крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (Alternative für Deutschland, AfD), привело к тому, что рост числа мигрантов улучшил позиции националистов и правых популистов, сделав их еще более популярными.

Рост цен, инфляция, планы правительства по сокращению социальных пособий, рекордный рост цен на жилье, быстрый рост процентных ставок по потребительским кредитам, сокращение рабочих мест и т. д. усиливают тенденцию к альтернативным политическим организациям, вызывая недовольство среди населения.

Дело дошло до того, что после Второй мировой войны одна из двух крупнейших партий Германии, "Социал-демократическая партия", к которой принадлежал Олаф Шольц, начала проигрывать AfD в опросах общественного мнения.

Этот кризис в Германии может создать волновой эффект в Европейском союзе.

Не будем забывать, что Германия имеет не только крупнейшую экономику среди стран "старого континента", но и является крупнейшим торгово-экономическим партнером, а также инвестором для большинства государств Европы.

Возникновение экономических, социальных и политических проблем как в Германии, так и в других европейских странах, стали причиной популяризации правых.

Во Франции стремительно растет число сторонников крайне правой Мари Ле Пен. На последних выборах в Испании многократно возросли позиции правой шовинистской партии "Vox".

В Финляндии крайне правые уже представлены в парламенте страны. В Швеции партия, пропагандирующая идеи исламофобии, ксенофобии, национализма и расизма, антимиграции и мультикультурализма, стала второй политической силой в парламенте. В Греции же на последних парламентских выборах 3 крайне правые партии получили места в высшем законодательном органе.

Проблемы в немецкой экономике распространяются концентрическими кругами по всей Европе. Если не начнется решение этих проблем, то в Еврозоне обострится социально-экономическая ситуация.