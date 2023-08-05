Начинается возвращение населения в город Физули (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 августа Государственный комитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку среди семей, которые будут переселены в Физули на первом этапе. В мероприятии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), и Исполнительной власти Физулинского района.

Об этом Trend сообщили в субботу в госкомитете.

В жеребьевке приняли участие 144 семьи (509 человек). В соответствии с составом семьи 51 из них обеспечена двухкомнатными, 76 - трехкомнатными и 17 - четырехкомнатными квартирами. Эти семьи до сих пор жили в городах Баку и Сумгайыт, в местах временного поселения на территории Абшеронского района.

Проведение жеребьевки направлено на обеспечение объективности и прозрачности процесса размещения вынужденных переселенцев.

Бывшие вынужденные переселенцы, которые скоро вернутся в Физули на постоянное место жительства, отметили, что испытывают в связи с этим огромную радость. Они выразили глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные на освобожденных от оккупации территориях условия и заботу о вынужденных переселенцах.

Семьи, принявшие участие в жеребьевке, в кратчайшие сроки отправятся в город Физули.

Отметим, что победа, одержанная азербайджанской армией под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне, позволила нашим соотечественникам – вынужденным переселенцам, почти 30 лет тосковавшим по родной земле, вернуться в родные края на освобожденных от оккупации территориях. За период жизни в статусе переселенцев они были постоянно окружены вниманием и заботой азербайджанского государства. Стратегическая линия, определенная великим лидером Гейдаром Алиевым и продолженная Президентом Ильхамом Алиевым, направлена на улучшение условий жизни, обеспечение социальной защиты и занятости вынужденных переселенцев и в настоящее время последовательно реализуется. Первый вице-президент Мехрибан Алиева также всегда с особой чуткостью относится к вопросам, связанным с вынужденными переселенцами, оказывает помощь в решении их проблем.