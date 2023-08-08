Великобритания выделила дополнительную финансовую помощь сфере разминирования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Правительство Великобритании выделило дополнительно 500 тысяч фунтов стерлингов на поддержку борьбы с минами в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

"Эти средства направлены на создание потенциала Азербайджана в области разминирования и обеспечение безопасности "Большого возвращения" в рамках программы развития Агентства по разминированию Азербайджана и Организации Объединенных Наций в Азербайджане", - говорится в публикации.