Несоблюдение Арменией стандартов в горнодобывающей сфере нарушает экобаланс на всем Южном Кавказе - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Действующие сегодня в Армении предприятия горнодобывающей промышленности используют устаревшее оборудование, не соблюдают экологические нормы и стандарты, что наносит серьезный ущерб экологии.

Об этом сказал Trend во вторник ветеран органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Он отметил, что грубое нарушение Арменией экологических норм нарушает экологический баланс во всем регионе Южного Кавказа.

"Горнодобывающие предприятия Армении сбрасывают токсичные химические отходы в реки, что наносит большой ущерб водным ресурсам, окружающей среде на границе с Азербайджаном, а также уничтожает фауну рек", - сказал Гараев.

Он подчеркнул, что Армения не обновляет оборудование на этих заводах, а работа на старом оборудовании наносит еще больший ущерб окружающей среде.

"Подобная деятельность Армении наносит серьезный ущерб окружающей среде всех стран региона, в том числе Турции и Грузии. Но, к сожалению, международные организации закрывают глаза на грубое нарушение Арменией соответствующих конвенций. Эти организации всегда подходят к вопросу с позиции двойных стандартов, международное право, справедливость их не интересуют", - сказал Гараев.