Если бы Армения действительно думала о рядовых жителях региона, то она не стала бы возражать против открытия дороги Агдам-Ханкенди - Яшар Алиев

БАКУ /Trend/ - Если бы Армения действительно думала о рядовых жителях региона, то она никогда не стала бы возражать против доставки грузов в Карабахский регион по дороге Агдам-Ханкенди.

Как передает Trend, об этом сказал постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на заседании Совбеза организации.

"Эта дорога связана с одним из основных транспортных маршрутов Азербайджана - автомагистралью, известной как “Шелковый путь” или M2, которая обеспечивает надежное сообщение с международными рынками. По сравнению с дорогой Лачин-Ханкенди протяженностью 59 км, которая пролегает по горным серпантинам, протяженность этой дороги между Агдамом и Ханкенди составляет всего 18 км. Сегодня, в рамках поездки в Агдам, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, в том офиса резидента-координатора ООН и других структур ООН, стали свидетелями функционирования дороги и ее готовности к перевозке грузов", - сказал он.

Следует отметить, что после трехстороннего заявления от 10 ноября Азербайджан уверенно заявлял и продолжает неоднократно заявлять практически на всех площадках, что официальный Баку гарантирует права и безопасность армянского населения Карабаха на самом высоком уровне. Все их права будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана.

Напомним, что сегодня состоялось заседание Совета безопасности ООН на основании безосновательного запроса армянского государства относительно якобы создания азербайджанской стороной «гуманитарного кризиса» в отношении армян в Карабахе. И на этот раз клеветническая кампания армянской стороны против Азербайджана провалилась.