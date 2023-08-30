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Азербайджанская община в Нидерландах выразила протест против провокаций Армении

Политика Материалы 30 августа 2023 14:41 (UTC +04:00)
Азербайджанская община в Нидерландах выразила протест против провокаций Армении

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Активисты азербайджанской общины в Нидерландах провели мирную акцию перед Дворцом правосудия в Гааге.

Как сообщает в среду Trend, акция, проведенная при поддержке Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии и организованная Европейским объединением азербайджанских женщин "Ана Ветен", направлена ​​на то, чтобы проинформировать о деяниях Армении, которая на протяжении 30 лет проводила оккупационную политику против Азербайджана, пытается превратить мировое сообщество в инструмент своей манипуляционной кампании и совершает провокации в Карабахском регионе Азербайджана.

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