Состоялась встреча представителей межпарламентских групп дружбы между Азербайджаном и Израилем (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 сентября руководитель рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по азербайджано-израильским межпарламентским связям Анатолий Рафаилов и члены группы встретились с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с членом израильско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Евгением Совой.

Как сообщили Trend в понедельник в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы Анатолий Рафаилов, выразивший удовлетворение посещением гостями Милли Меджлиса, отметил, что Азербайджан и Израиль являются дружественными странами, и отношения между двумя странами развиваются по восходящей линии. Он высоко оценил поддержку Израилем Азербайджана во время 44-дневной войны.

Было подчеркнуто, что отношения между двумя странами имеют глубокие исторические корни. Представители еврейского народа в Азербайджане и азербайджанцы в Израиле уже длительное время живут в обстановке дружбы и активно участвуют в общественно-политической жизни. На встрече была отмечена важность сотрудничества на уровне парламентов, была доведена до внимания деятельность рабочих групп, действующих в парламентах обеих стран, значимость открытия посольства Азербайджана в Израиле.

Член израильско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Евгений Сова передал приветствия руководителя группы и рассказал о встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Выразив благодарность за теплую встречу, он отметил, что дружеские отношения между двумя странами и народами вызывают удовлетворение, и добавил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в различных сферах.

На встрече были обсуждены перспективы развития межпарламентских связей, экономических отношений между двумя странами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.