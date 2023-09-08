Представитель Азербайджана встретился с главой МИД Палестины

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики встретился с главой представительства офиса Азербайджана в Палестине Ильхамом Назарли.

Как сообщает в пятницу Trend, Рияд аль-Малики высоко оценил отношения между Палестиной и Азербайджаном, основанные на дружбе и братстве, прекрасные исторические связи и тесные историко-культурные ценности, объединяющие народы обеих стран.

Он сказал, что решение Азербайджана открыть представительство в городе Рамаллах является весьма позитивным шагом, который укрепит сотрудничество двух стран во многих областях, особенно в сфере туризма и образования.

Министр также подчеркнул, что солидарность Азербайджана с Палестиной, позитивное голосование в ООН и других международных кругах по резолюциям относительно палестинской проблемы, выполнение обязательства по поддержке UNRWA имеют для Палестины большое значение.

В завершение встречи глава МИД Палестины пожелал Ильхаму Назарли успехов в работе на новой должности.

Он отметил, что для успешной дипломатической деятельности азербайджанского представителя в Палестине министерство иностранных дел Палестины и другие сектора структуры готовы поддержать его всеми возможными способами.

Ильхам Назарли, в свою очередь, передал Рияду аль-Малики приветствие министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, выразил твердую позицию Азербайджана поддерживать палестинский народ в создании независимого государства и решении палестинской проблемы.