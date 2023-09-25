Важно, чтобы Азербайджан и Армения достигли прочного мирного соглашения - Госдеп

БАКУ /Trend/ - Важно, чтобы Азербайджан и Армения достигли прочного мирного соглашения.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Это то, что мы продвигали в течение некоторого времени. Мы публично заявили, что мирное соглашение находится в пределах досягаемости", - сказал он.

Миллер отметил, что Азербайджану и Армении необходимо в конечном итоге преодолеть разрыв между собой.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником Президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.